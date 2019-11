Politie arresteert drie mannen voor wapenbezit

Ⓒ ANP

ZWOLLE - De politie heeft drie mannen opgepakt, mogelijk supporters van voetbalclub PEC Zwolle, vanwege illegaal wapenbezit. De politie meldt dat er zaterdagavond informatie was binnengekomen dat mogelijk PEC-supporters betrokken zouden zijn geweest bij een mogelijke confrontatie met supporters van Go Ahead Eagles in Deventer.