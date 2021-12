Aangespoelde dode kanoeten hadden vogelgriep

De kanoeten zijn waarschijnlijk boven zee gestorven aan de ziekte. Een deel van de dode dieren is aangespoeld. Vermoedelijk zijn er nog veel meer vogels dan de honderden aangespoelde dieren gestorven, maar die kadavers drijven in zee. De Waddenzee is een belangrijke pleisterplaats voor de strandsteltlopers en andere wilde vogels. Kanoeten overwinteren in grote groepen op de moddervlaktes.

Het was dit jaar niet de eerste keer dat grote aantallen dode vogels werden gevonden in en langs de Waddenzee, aldus het onderzoeksinstituut. In april spoelden honderden dode brandganzen aan op de Friese en Groningse kust. Ook die ganzen hadden vogelgriep onder de leden.