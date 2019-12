Milsbeek - Een historische klimop op de Noord-Limburgse Sint-Jansberg is ten prooi gevallen aan vandalisme. De zeker 100-jaar oude plant, die tegen een eik opgroeit, is bewerkt met een groot mes of een bijl, constateert Natuurmonumenten, en ten dode opgeschreven. „Volslagen idioot. We snappen niet wat de dader heeft bezield.”