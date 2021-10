Trein in Rotterdam stilgezet om man met wapen

Buitenland

Man onthoofd en ontdaan van ingewanden in de Franse Vaucluse

In een woning in Bollène, een stad in de Zuid-Franse Vaucluse, is het levenloze lichaam van een man ontdekt die onthoofd blijkt te zijn en van zijn ingewanden is ontdaan. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek volgens Franse media. Het zou vermoedelijk niet om een terreurdaad gaan.