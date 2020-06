’Voorkeur gaat uit naar De Jonge en Kaag’

De Jonge doet het vooral onder CDA-kiezers beter dan Keijzer. De Hond heeft ook gekeken naar de achtergronden van kiezers. Onder katholieken doen De Jonge en Keijzer het even goed, maar bij de protestanten doet domineeszoon De Jonge het beter.

Of Keijzer zich officieel gaat mengen in de strijd om het CDA-leiderschap is nog niet duidelijk. De Jonge heeft zich afgelopen week als kandidaat gepresenteerd. Wopke Hoekstra, de andere CDA-kroonprins, ziet af van het lijsttrekkersschap.

D66

De andere partij waar alle ogen op zijn gericht is D66. Daar haakte vice-premier Kasja Ollongren al eerder af, maar hebben minister Sigrid Kaag en fractievoorzitter Rob Jetten nog niet laten weten wat ze gaan doen.

Uit de peiling van De Hond blijkt dat Kaag de voorkeur geniet onder kiezers. De bewindsvrouw doet het ook goed bij kiezers van GroenLinks en PvdA. „En vrij goed bij kiezers van de VVD”, stelt de opiniepeiler.

Peiling

In de wekelijkse populariteitspeiling zorgt de belangstelling voor de lijsttrekkersverkiezing van het CDA voor twee extra zetels. De VVD levert er twee in. In wat de week van het pensioenakkoord had moeten zijn krijgt ouderenpartij 50Plus er weer een virtuele zetel bij. De PvdA levert er een in.

Verder zijn er geen veranderingen ten opzichte van een week geleden.