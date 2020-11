Welke verkiezingsuitslag voorspellen NL’ers in Amerika?

Regilio Tuur. Ⓒ Foto ANP/HH

De Nederlandse bokslegende Regilio Tuur, al lange tijd woonachtig in New York, is overtuigd dat Trump vandaag de presidentsverkiezingen gaat winnen. „And he is gonna win big!” Zijn andere Nederlanders die eveneens in Amerika wonen het met Tuur eens of denken zij dat Biden de verkiezingen gaat winnen?