Mexicaanse mijnwerkers vast in ingestorte mijn

Het eerste onderzoek wijst uit dat de mijn is ingestort als gevolg van een overstroming. „Sommigen die aan het werk waren zijn in de mijn vast komen te zitten”, aldus het ministerie van Arbeid van de deelstaat Coahuila.

Ook de nationale garde is naar de plek des onheils gegaan om voor veiligheid te zorgen, meldt die op Twitter. Ook president Andrés Manuel López Obrador zei dat hij medewerkers naar het gebied heeft gestuurd om te helpen. „We volgen de situatie en werken samen met de gemeentelijke en regionale autoriteiten”, aldus de president. „We hopen dat de reddingsactie goed afloopt voor de families en iedereen.”

In Coahuila is in de afgelopen jaren vaker sprake geweest van mijnongelukken. Een explosie in een mijn in 2006 eiste 65 levens. De stoffelijke resten van 63 van de omgekomen mijnwerkers liggen daar nog altijd bedolven ondanks verzoeken van de nabestaanden aan de autoriteiten om de lichamen te bergen.