Oorlog Oekraïne woedt ook in het klaslokaal: leerlingen geïndoctrineerd door Russische bezetter

Leerlingen schommelen op het plein van een vernietigde school in de stad Kharkov. Ⓒ REUTERS

KIEV - De oorlog in Oekraïne woedt niet alleen op het slagveld. Ook in klaslokalen wordt ’gestreden’. Soms letterlijk: honderden scholen en onderwijsinstellingen zijn inmiddels beschadigd of vernietigd door oorlogsgeweld. Maar zeker in de door Rusland bezette gebieden woedt ook een ideële strijd, die draait ’Russificatie’ en het uitwissen van de Oekraïense identiteit.