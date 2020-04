Chinezen lappen coronamaatregelen massaal aan hun laars

En ze waren er vroeg bij, want om 7.48 uur al stuurden de autoriteiten een bericht uit dat het park het maximum van 20.000 bezoekers had bereikt en dat er geen mensen meer toegelaten zouden worden.

Ook in Shanghai was het raak. Op de promenade was het volgens CNN ontzettend druk en gingen veel mensen winkelen. Ook de restaurants die weer open waren konden rekenen op veel bezoekers. In Peking werden parken overspoeld door Chinezen die er op uit waren getrokken.

De Chinese regering heeft een aantal maanden nadat de eerste besmetting van het coronavirus in het land was vastgesteld, de teugels een beetje laten vieren. De regels om de verspreiding tegen te gaan, zijn iets soepeler. Dat lijkt het land geen goed te doen; maandag werden er 39 nieuwe ziektegevallen gemeld, 9 meer dan een dag eerder.

In China zijn tot nog toe 82.665 gevallen van het coronavirus bekend. Zondag werden nog drie nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus gemeld, het dodental in het land staat nu op 3331.