Gewonden bij enorme explosie in Groningse flat

Agenten bij de opgeblazen flat in Groningen. Ⓒ Pro News

GRONINGEN - Door nog onbekende oorzaak is vrijdagavond de gevel van een appartement in een flat aan de Wibenaheerd in Groningen opgeblazen. „Er zijn gewonden gevallen”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen tegen De Telegraaf, maar om hoeveel slachtoffers het precies gaat, kan hij nog niet zeggen.