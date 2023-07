Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is niet meer te harden buiten’ Simon op intens heet Sicilië: ‘Ik zit al drie dagen in de lobby’

Door Onze verslaggever

In het zuiden van Europa kampt men met extreme hitte. Inzet: Simon zit al drie dagen in de lobby van zijn hotel op Sicilië. Ⓒ ANP / HH / Eigen foto

Nederlandse vakantiegangers zetten zich schrap voor de extreme hitte in Zuid-Europa. De airco lijkt nog enige uitkomst te bieden. Simon zit op Sicilië, bijna in het zuidelijkste puntje. „We zijn hier bijna twee weken”, vertelt hij. „Het begon oké en de warmte was prima te doen. Maar nu is het niet meer te harden buiten.”