Duiker overlijdt alsnog door redding Thaise grotjongens

Een Thaise marineduiker is overleden aan de gevolgen van een bloedinfectie die hij opliep tijdens de reddingsactie in juli 2018. De Thaise marine meldde vrijdag dat de man de afgelopen anderhalf jaar in het ziekenhuis meerdere behandelingen onderging, maar dat zijn situatie desondanks verslechterde.

Tijdens de risicovolle operatie kwam destijds al een duiker om het leven. Hij raakte buiten bewustzijn bij het plaatsen van zuurstofmaskers langs de potentiële vluchtroute en kwam te overlijden.

De jongens kwamen vast te zitten toen het water in de grotten in de provincie Chiang Rai plotseling snel steeg toen ze daar op bezoek waren. Het duurde een halve maand voordat de jongens werden gelokaliseerd en konden worden gered.