Nederland gaat Oekraïnse militairen trainen, maar zijn gevolgen voor de eigen gereedheid inderdaad ’gering’?

Door Olof van Joolen

Ⓒ ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

De Nederlandse krijgsmacht steekt het Oekraïense leger een extra helpende hand toe door in Groot-Brittannië militairen te gaan helpen opleiden. In totaal worden hier 65 Nederlandse instructeurs voor vrijgemaakt. Volgens Defensie zijn de gevolgen voor de eigen operationele gereedheid ‘gering’, maar is dat ook zo?