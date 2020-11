Leidse wetenschappers doken onder tussen opgezette dieren: ’SS zat in gebouw ernaast’

Rob Blöte: „Eens in de week sliep mijn vader niet thuis. Dan ging hij naar het museum om brandwacht te houden en op die onderduikers te passen.” Ⓒ Hielco Kuipers

Leiden - Bij de bakker in de kelder, onder de keukenvloer of op de vliering in het familiebedrijf. Onderduikers verstopten zich op de gekste plekken om te ontkomen aan de Duitsers. Maar weinig plaatsen waren zo bijzonder als het depot van het Leidse Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, waar wetenschappers en studenten onderdoken tussen de opgezette giraffen, olifanten en ijsberen.