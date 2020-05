Explosief gevonden bij vorige week beschoten pand in Rotterdam

In totaal werden er meer dan twintig woningen ontruimd, evenals enkele winkels. Bewoners konden in de loop van de avond weer terug naar binnen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief inmiddels ontmanteld en de politie doet onderzoek bij het pand in de wijk Kralingen. Na de ontmanteling bracht de EOD het explosief veilig tot ontploffing in het Park Rozenburg.

De politie begon vorige week een groot onderzoek naar een reeks recente schietpartijen in het westen en oosten van de stad. Op 7 mei was het raak in de Potgieterstraat, waarna in amper een week tijd ook schoten werden afgevuurd op een winkel op de Mathenesserdijk en woningen in de Van Galenstraat en Jagthuisstraat. Bij de schietincidenten vielen geen slachtoffers.

Het onderzoek richt zich op de vraag of er een verband is tussen de incidenten en wat de achtergrond is van de schietpartijen.