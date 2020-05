Onderzoek Rotterdam om mogelijk explosief

„Het Team Explosievenverkenning van de politie onderzoekt of het om een echt explosief gaat”, laat de politie weten. De straat is afgezet. Een aantal woningen is ontruimd.

Volgens ooggetuigen gaat het om een Surinaams eethuis, hetzelfde als waar op 12 mei kogelgaten in de voordeur prijkten. Toen werden zeker zeven kogels gelost op de zaak.