’Gevaarlijke drug’ in gevangenis Arnhem

De gedetineerden zijn volgens het ministerie van de vondst op de hoogte gebracht. „Er zijn geen signalen dat dit voor onrust heeft gezorgd.” De gevangene bij wie de smokkelwaar is gevonden, is „een passende sanctie opgelegd.” Daarnaast is aangifte gedaan bij de politie.

Volgens Omroep Gelderland staan groepen gedetineerden in de PI Arnhem elkaar naar het leven. De aangetroffen drug zou een narcosemiddel zijn. Dat zou blijken uit een anonieme brief die de omroep ontving. Mogelijk was de stof ’bruikbaar voor moord’.

De vondst is voor de gevangenis geen aanleiding het bestaande regime aan te scherpen.