Zeldzame lachstern geboren op de Marker Wadden

„Dit is geweldig nieuws en een enorme opsteker voor Marker Wadden”, stelt Tim Kreetz, boswachter van Natuurmonumenten op de eilandengroep. „De kenmerkende lach hadden we op het eiland totaal nog niet verwacht. Volwassen lachsterns eten namelijk grote insecten en die zijn er op Marken Wadden nog niet zo veel. De natuureilanden zijn pas twee jaar oud en nog volop in ontwikkeling. De komst van de deze vogel hadden we pas over een aantal jaren durven dromen.” Het broedgeval werd ontdekt door vogelonderzoeker Jan van der Winden.

De lachstern staat op de ’Rode Lijst’ van bedreigde diersoorten. Er zijn in Noord-Europa nauwelijks geschikte leefgebieden waar de lachstern zowel kan broeden als foerageren. De lachstern op Marker Wadden broedt in een gebied dat alleen toegankelijk is voor de boswachter en een select aantal natuuronderzoekers.