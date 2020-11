Trump: mijn voorsprong ’op magische wijze’ verdwenen

Trump uit zijn beschuldigingen in een eerste tweet na de verkiezingsdag. Hij heeft het over stembiljetten die plotseling opdoken en zijn voorsprong teniet zouden hebben gedaan. Hij haalt ook uit naar opiniepeilers, die „helemaal en historisch” de plank missloegen.

Twitter plaatste vrijwel meteen een waarschuwing bij de tweet omdat het bedrijf vindt dat (een deel van) de tekst omstreden is en mogelijk misleidend. Dat leidde weer tot een woedende tweet van Trump in hoofdletters: „Waar gaat dit allemaal over?”

Slopend

Trumps uitdager, de Democraat Biden, meldde zich ook terug op Twitter na de slopende verkiezingsdag, omdat nog steeds niet duidelijk is wie de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. „We rusten niet voordat ieders stem is geteld”, aldus Biden.

Het Biden-team had al fel uitgehaald naar Trump, die de overwinning had geclaimd en had opgeroepen het (tellen van de) stemmen te stoppen.

Reactie kamp Biden

Bidens campagemanager zei dat de Democraat op koers ligt om te winnen. Hij verwacht dat Biden woensdag al meer dan 270 kiesmannen achter zich krijgt. De winst in Wisconsin en Nevada is volgens hem al zeker. Ook in Michigan en Pennsylvania gaat het de goede kant op, denkt hij. De resultaten van die laatste staat komen volgens hem pas donderdag.