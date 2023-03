’Dodelijke brand migrantenkamp werd genegeerd door personeel’

Op gelekte camerabeelden uit het detentiecentrum aan de Amerikaanse grens is duidelijk te zien dat de opgesloten vluchtelingen maandagavond om 21:30 uur tegen de tralies van hun cel trappen terwijl de vlammen uitslaan en acute rookontontwikkeling ontstaat. De brand is waarschijnlijk ontstaan nadat vluchtelingen matrassen in brand hadden gestoken uit protest tegen hun aanstaande deportatie.

Personeelsleden van de immigratiedienst lopen in het 30 seconden durende geluidloze filmpje langs de cel van de in het nauw zittende migranten. Maar geen van hen opent de deur om ze uit hun benarde positie te bevrijden. Ze slaan zelfs helemaal geen acht op de gevangenen.

Aanhoudingen

Acht mensen zijn gearresteerd. Het zou gaan om functionarissen van het Instituto Nacional de Imigración (INM) en bewakers van een particulier beveiligingsbedrijf dat door de immigratiedienst is gecontrateerd voor beveiliging van het immigratiegebouw in Juárez. Een van hen zou een vrouw zijn die de sleutels van de cel bij zich droeg. Het OM wil ook de migrant vervolgen die, als eerste, het vuur aanstak.

Na de brand zijn 26 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen, Van hen zijn er 17 zeer ernstig gewond en zeven ernstig. Een aantal wordt nog beademd.

Volgens een persbericht van het Instituto Nacional de Imigracion (INM) zaten er 68 migranten met zes verschillende nationaliteiten in het detentiecentrum. De meeste slachtoffers komen uit uit Guatemala, de rest uit Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia en Ecuador.

Woedende demonstranten

In Mexico wordt met de beschuldigende vinger gewezen naar ’de staat’. De minister van Binnenlandse Zaken zei dat er schuldigen zijn op alle niveau’s van de overheid. In Guatemala legden journalisten hun minister van Buitenlandse Zaken op een persconferentie het vuur aan de schenen. „Waarom verbetert de regering de levensomstandigheden niet zodat Guatemalteken meer hoeven te vluchten?”, vroeg een van hen. „Als het zo door gaat hebben voor het eind van het jaar honderdduizend Guatemalteken het land verlaten.”

Mexico verklaart dat er acht personen als verdachten zijn aangemerkt die mogelijk schuld hebben aan de dood van de migranten. Ⓒ AFP

Woedende vluchtelingen demonstreerden na de tragedie bij de rampplek. „Migranten worden hier behandeld als criminelen terwijl ze dat niet zijn”, zei een een verontwaardigde vluchteling in Ciudad Juárez voor de tv-camera’s. „Wie zijn de slachtoffers? Waar komen ze vandaan? Wat zijn hun namen?”

De grensovergang met El Paso is de meest gebruikte om illegaal Amerika binnen te komen. Ondanks de tragedie blijven de migranten de stad overstromen. Alleen al woensdagochtend kwamen in Ciudad Juárez volgens de plaatselijke krant meer dan 200 vluchtelingen aan met het doel de grens over te steken. Onderweg naar de VS zijn volgens de VN sinds 2014 6900 migranten omgekomen. De meeste aan de grens tussen Mexico en de VS maar anderen ook elders in Latijns- Amerika.