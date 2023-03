Mogelijk moordaanklachten na brand in migrantenopvang Mexico

De Mexicaanse minister van Veiligheid verklaarde woensdagavond dat er acht personen als verdachten zijn aangemerkt die mogelijk schuld hebben aan de dood van de migranten. Een openbaar aanklager die gespecialiseerd is in mensenrechten stelde dat geen van de aanwezige beveiligers actie heeft ondernomen om de opgesloten migranten uit hun cel te krijgen nadat er brand was uitgebroken. In de instelling werkten zowel overheidsbeambten als medewerkers van een beveiligingsbedrijf. Het OM heeft de eerste arrestatiebevelen aangevraagd, aldus de aanklager.

Een dag na de brand doken videobeelden op die lijken te tonen dat bewakers zich uit de voeten maken terwijl migranten nog opgesloten zitten in het brandende gebouw. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador beloofde daarop dat de personen die schuld hebben aan de dood van de migranten gestraft zullen worden en dat de overheid openheid zal geven over het onderzoek naar de brand. "Er zal niet worden geprobeerd de feiten te verhullen, er zullen geen pogingen zijn wie dan ook de hand boven het hoofd te houden."