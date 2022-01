Nieuw advies Gezondheidsraad voor 5-11 jarigen: prik ook zinvol bij omicron

De prik beschermt vooral tegen het risico van MIS-C, een ernstige ontstekingsreactie bij een besmetting met corona in de vitale organen. Deze week valt bij de ouders van jonge kinderen de uitnodigingsbrief op de mat; bij de deltavariant schatte de raad in dat ongeveer 150 gevallen van het ernstige ziektebeeld MIS-C door Covid-19 zouden optreden.

„Maar destijds had de helft van de kinderen al een besmetting doorgemaakt; inmiddels is dit opgelopen tot twee derde. Daarom stellen we deze schatting bij naar ongeveer honderd.” De raad stelt dit nog steeds een belangrijk risico te vinden.

’Twijfel begrijpelijk’

Kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde: „Het vaccin beschermt tegen MIS-C. Er is weliswaar een klein risico op deze ontsteking, maar er is een nog kleiner risico op bijwerkingen van het vaccin.”

De kinderarts snapt de discussie in ons land en ook de twijfel bij ouders. „Er is ook in het geheel geen plicht of dwang; ouders hebben de keuzevrijheid om wel of niet het jonge kind te laten vaccineren. Als je kind recent corona heeft gehad zonder ernstige klachten, kan ik me voorstellen dat ouders ervoor kiezen om niet te vaccineren.”

Ⓒ ANP/HH

Dat stelt ook de Gezondheidsraad: „Kinderen bij wie een PCR-test heeft uitgewezen dat zij Covid-19 hadden, zijn door hun afweer beschermd tegen MIS-C. Zij hoeven zich dus niet om deze reden te laten vaccineren.” De raad kan zich echter voorstellen dat er andere redenen zijn waarom ouders hun kind willen laten vaccineren.

’Opa en oma’

Daarbij moet volgens Illy bijvoorbeeld worden gedacht als de coronabesmetting bij het kind al een jaar geleden plaatsvond. „De bescherming die is opgetreden door die infectie, is dan wel afgenomen. Dat zou een reden kunnen zijn om wel te vaccineren, zo ook als opa en oma vaak oppassen op het kleinkind. Of er is een huisgenoot met onderliggend lijden voor wie een coronabesmetting ernstige gevolgen zou kunnen hebben.”

Het Artsencollectief, waarbij diverse artsen al enige tijd de discussie aangaan over de vaccinatie, laat weten dat bij twijfel niet moet worden overgestoken. Het collectief pleit voor het laten uitrazen van het virus onder de kinderen. Ook stelt het collectief dat er 100.000 vaccins nodig zijn om tien ziekenhuisopnames en twee ernstige ziektegevallen van MIS-C te voorkomen. „Denk goed na alvorens jonge en gezonde kinderen te onderwerpen aan een nieuwe generatie coronavaccins met grotendeels onbekende gevolgen.

Illy reageert daarop: „Ik ben het alleen eens met het advies aan ouders om goed na te denken. Voor de rest vind ik de woordkeus als ’onderwerpen’ slecht. Daarnaast zijn er al miljoenen kinderen gevaccineerd en weten we dat het vaccin veilig is.”