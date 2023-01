Premium Het beste van De Telegraaf

Goede voornemens door inflatie een uitdaging: ’Maar frietje mag best’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Er is ook goed nieuws: „Een frietje mag best een keer.” Ⓒ ANP

Het is traditioneel een van dé goede voornemens in het nieuwe jaar: gezonder leven. Maar de feestdagenkilo’s eraf trimmen wordt misschien wel lastiger dan ooit, nu sporten en gezond eten alsmaar duurder worden. Er is ook goed nieuws: „Een frietje mag best een keer, anders hou je het nooit vol.”