Lerares Engels ontslagen omdat ze haar pornofilms op social media promootte

Enkele verbolgen ouders contacteerden vrijdagochtend de directie van een middelbare school in het Oost-Vlaamse Maldegem. Onder de middelbare scholieren ging al een paar dagen het nieuwtje rond dat er op het internet bijzonder pikante beelden van de jonge leerkracht Engels stonden. De vrouw, op gespecialiseerde sites ook bekend als ray_gonewild, was na de kerstvakantie op interim-basis aan de slag gegaan in de school in haar buurt, schrijft Nieuwsblad.

„Pikant is misschien nog een verkeerde term”, reageert een ouder die via één van de kinderen de filmpjes onder ogen kreeg. „Het gaat om expliciet pornografische foto’s en filmpjes die voor een deel op internet tegen betaling kunnen worden bekeken.”

Actief op sociale media

Hoe de leerlingen het beeldmateriaal – dat onder een schuilnaam op internet stond – op het spoor kwamen, is nog onduidelijk. Volgens een ouder was de leerkracht op ontzettend veel socialemediakanalen actief en heeft mogelijk een leerling dat pseudoniem op het scherm van de telefoon van de leerkracht zien opduiken.

Volgens één van de ouders liet een leerling donderdag de jonge leerkracht weten dat er filmpjes van haar de ronde deden op school, waarna de vrouw in kwestie een aantal socialemediakanalen op non-actief zette. „Maar op dat moment werden de beelden al gretig gedeeld tussen de oudste leerlingen”, aldus nog een ouder.

’Dubbele moraal’

In een reactie betreurt de betrokken leerkracht de forse druk die enkele ouders op het schoolbestuur uitoefenden om haar aan de kant te schuiven. „Ik heb mijn taak als leerkracht steeds correct vervuld. Wat ik in mijn privésfeer doe, zou daar volledig van moeten losstaan. Dat dat onderscheid nu niet wordt gemaakt, vind ik erg hypocriet en bewijst de dubbele moraal in onze maatschappij over seks”, aldus de jonge vrouw.

De betrokken school reageerde verbouwereerd: „Als school werden we vrijdag volledig verrast door het nieuws dat er op internet beelden circuleren die zich in de privésfeer van een interim-leerkracht bevinden”, aldus de directie van de school in Maldegem.

De directie besliste vrijdagmiddag nog om in „onderling overleg met de raad van bestuur en de betrokken leerkracht om de samenwerking te beëindigen.” De directie beklemtoont dat „over de professionele opdracht van deze leraar op de school geen klachten zijn binnengekomen.” Om de privacy en de verdere beroepskansen van „de betrokkene niet in het gedrang te brengen”, wil de school verder geen commentaar geven.

Ook in een e-mail vrijdagmiddag aan de leerlingen vroeg de school expliciet aan de leerlingen de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen. De scholieren werd ook gevraagd „de verdere verspreiding van de beelden te stoppen.” Het schoolbestuur zou zo willen vermijden dat de erg expliciete beelden bij jongere leerlingen terechtkomen.