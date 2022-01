RIVM-baas Jaap van Dissel: omicron ’kantelpunt’ in coronacrisis

Maar veel is nog onzeker. In een technische briefing in de Tweede Kamer licht de RIVM-baas het effect van de omicronvariant, die sterk om zich heen grijpt, toe. Het aantal besmettingen is enorm: op dit moment test een op de drie mensen bij de GGD positief op corona.

De omicronvariant heeft de ’oude’ deltavariant van corona inmiddels verdrongen, al is dat effect in de ziekenhuizen nog niet zichtbaar. Wat er nu nog in het ziekenhuis ligt, is ’bijna 100 procent delta’, zegt Van Dissel. Dit geeft volgens hem onzekerheden in de modelleringen van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Hoewel uit wetenschappelijke literatuur nu blijkt dat omicron minder ziekmakend is, is het effect van de nieuwe variant op bijvoorbeeld de ligduur van patiënten in het ziekenhuis nog onduidelijk.

’Scholen’

De belangrijkste toename van het aantal besmettingen bevindt zich nu in de leeftijdsgroep van 0 tot 19 jaar. „Ongetwijfeld heeft dit te maken met het openen van de scholen”, wijst Van Dissel aan. Het aantal infecties in de groep die daarna komt (19 tot 25 jaar), is iets gedaald, maar is volgens de RIVM-chef nog altijd het hoogst van de hele bevolking.

Opvallend is dat de groep van boven de 60 nauwelijks tot geen toename in het aantal omicronbesmettingen laat zien. Volgens Van Dissel kan dat te maken hebben met de boosterprik: meer dan 90 procent van de mensen van boven de 60 heeft inmiddels een derde coronashot gehad. Maar de booster biedt geen 100 procent bescherming, waarschuwt Van Dissel. Van de mensen die nu in beeld zijn met een omicronbesmetting, heeft 11 procent al een booster gehad. „Maar de effectiviteit tegen ziekenhuisopname is nog steeds hoog, zeker bij de ic.”

Paradox

De keerzijde is dat de boostervaccins – die nog altijd zijn toegespitst op de oudere alfavariant van het coronavirus – een lagere bescherming tegen infectie met omicron geeft, en dat de bescherming bovendien sneller daalt. „Daarmee kom je in een paradox”, zegt Van Dissel. „Als je de booster gegeven hebt, heb je een bepaalde tijdswindow om daarvan te genieten en maatregelen erop af te stemmen. Maar als je te lang wacht, wordt het effect van de booster ook minder.”

Ⓒ ANP/HH

Het Outbreak Management Team (OMT) onder leiding van Van Dissel komt vrijdag weer bij elkaar en dinsdag is er weer een nieuwe persconferentie. Het OMT zal zich specifiek buigen over een aanpassing van de quarantaineregels voor mensen in cruciale beroepen, laat Van Dissel weten. Want hoewel het virus zelf ontwrichtende effecten heeft op de maatschappij, heeft het feit dat veel mensen in quarantaine moeten dat ook. Zo becijfert het RIVM dat bij 30.000 besmettingen per dag, er 450.000 mensen voor vijf dagen in quarantaine moeten vanwege contact met een besmet persoon. Daarmee worden de zorg en andere cruciale beroepen ook overbelast.

2G

Het OMT neemt ook het onderzoek van de TU Delft over de invoer van 2G verder onder de loep. Het onderzoek, dat werd aangevraagd door zorgminister Ernst Kuipers, stelt dat de invoer van het veelbesproken systeem momenteel geen effect heeft, daarvoor is het aantal besmettingen te hoog. De R-waarde zou met de invoer van 2G slechts 10-15 procent kunnen worden gedrukt. Ik wil u in herinnering roepen dat 10-15 procent bepaald niet insignificant is”, zegt Van Dissel daarover. „Dat staat bijna gelijk aan het effect van de sluiting van de horeca.”

Van Dissel waakt hoe dan ook voor te veel optimisme. „De vraag blijft: wat komt hierna?”, doelend op mogelijke nieuwe varianten in de toekomst. „Dat blijft turen in een kristallen bol.”