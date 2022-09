Kustwacht signaleert ballistische raket, afgevuurd vanuit Noord-Korea

Details over de afgevuurde raket zijn niet bekend. Volgens de Japanse kustwacht is het projectiel al neergekomen in zee.

De lancering van het ongeïdentificeerde projectiel door Noord-Korea volgt enkele dagen op de aankomst van een Amerikaans vliegdekschip in Zuid-Korea. Dat schip, USS Ronald Reagan, is in de regio vanwege militaire oefeningen om Noord-Korea mee af te schrikken. Het is voor het eerst in bijna vijf jaar dat een Amerikaans vliegdekschip in Zuid-Korea is.

Volgende week staat ook een bezoek van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris aan onder meer Tokio en Seoul op het programma.