Weer ballistische raket afgevuurd vanuit Noord-Korea

Dinsdag lanceerde het regime in Pyongyang een raket die over Japans grondgebied vloog. De VS, Zuid-Korea en Japan reageerden toen met eigen rakettesten en legeroefeningen in de lucht. Maar Noord-Korea beantwoordde die weer met nieuwe raketten en het nabootsen van bombardementen. Daarop begonnen Zuid-Korea en de Verenigde Staten vrijdag met nieuwe militaire oefeningen, ditmaal op zee.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen, die afhankelijk van het ontwerp ook één of meerdere kernkoppen kunnen dragen. In de regel gaat het om gronddoelraketten.