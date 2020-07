Marokko haalt ruim honderd migranten van Middellandse Zee

De migranten, onder meer afkomstig uit Azië en Afrika bezuiden de Sahara, werden zondag en maandag teruggebracht naar de havens van Tanger en Nador.

Gelegen op het noordwestelijke puntje van Afrika, is Marokko een doorvoerland voor veel migranten die ervan dromen Europa te bereiken. Maar deze route wordt zelden gevolgd door migranten uit Azië, meestal Birmezen of Afghanen, volgens de Marokkaanse Vereniging van Mensenrechten in Nador.

Geen coronapauze

Ondanks verscherpte controles en bewegingsbeperkingen in verband met de coronaviruspandemie, zijn de migratiestromen naar Europa niet gestopt, zowel in de Middellandse Zee als over de Atlantische Oceaan (waar migranten proberen de Canarische Eilanden te bereiken).

In 2019 zijn volgens de Marokkaanse autoriteiten ongeveer 74.000 pogingen tot „illegale immigratie” naar buurland Spanje gestopt.