Aantal corona-besmettingen naar 82

Tot nog toe stond de teller op 38. De forse stijging is mogelijk mede het gevolg van een inhaalslag, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op gezag van het RIVM. Mensen zouden hebben gewacht om met klachten de huisarts te consulteren.

Microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht vreest dat de ’geest uit de fles is’. „Dit is feitelijk een verdubbeling. Ik ben verder nog niet geïnformeerd, maar het lijkt erop dat we in de overgangsfase zitten van alleen besmettingen in ons land door import uit het buitenland naar mensen die elkaar nu besmetten. Dan krijg je een heel andere dynamiek in de cijfers.”

Bij het UMC Utrecht draait het laboratorium op volle toeren. Vandaag zijn scenario’s besproken wat moet gebeuren bij grote toeloop van patiënten. Bonten: „Dat is overigens nu nog niet het geval.”

„Wel hebben we besloten dat personeel dat thuis zit omdat ze in een uitbraakgebied hebben gezeten, kan komen werken als ze geen klachten hebben. Ook andere ziekenhuizen doen dat. We hebben het personeel nodig, teveel mensen thuis drukt te zwaar op het systeem.”

Het RIVM is niet verrast door de „stevige stijging.” Die „past in het beeld” dat het instituut al had, zegt Bruins. Hij ziet in de ruime verdubbeling ook geen reden tot extra maatregelen.

Volg ons liveblog over het virus:

Bekijk ook: Eerste grote festival Tomorrowland afgelast om corona

En verder: