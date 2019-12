Slachtoffer Drachten werd 16 op sterfbed

De jongen raakte die avond op de Zuidkade zwaargewond. Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn na de steekpartij opgepakt. „Ze zitten sindsdien vast en in beperkingen”, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Dat betekent dat de twee jongens alleen contact mogen hebben met een advocaat

Over de tenlastelegging zegt het OM niets vanwege de jonge leeftijd van de verdachten.

Na het steekincident liepen de emoties bij omstanders hoog op. Een agent raakte gewond tijdens een woordenwisseling.

’Dit is erg’

Het trieste nieuws komt hard aan in de Friese plaats. ,,Dit is erg’’, klinkt het. ,,Het zijn op die leeftijd toch nog kinderen.’’

Ⓒ De Vries Media

Een omwonende van de Zuidkade was vorige week een uur lang getuige van de nasleep van het drama. ,,Het zag er toen al zeer ernstig uit. De hulpverlening duurde lang. Dit nieuws is triest, dat het uiteindelijk na een week toch nog zo afloopt. ‘Oh, wat erg’, riepen we net tegen elkaar toen we het hoorden…’’, aldus de omwonende, die liever niet met naam genoemd wil worden.

Zorgen om de jeugd

De Fries is er somber van. ,,Het zijn jonge kinderen. Waarom hebben ze een mes op zak? Je maakt je toch zorgen om de jeugd. 14, 15, 16 jaar oud pas… Ze beseffen niet wat ze doen, wat de gevolgen zijn. Voor de familie van het slachtoffer... Voor de daders is dit ook een valse start in het leven, dit dragen ze met zich mee.’’

Bekijk ook: Twee tieners opgepakt na steekpartij Drachten

Hoewel de meeste inwoners van Drachten ook na het drama van vorige week aangeven doorgaans niet bang te zijn in hun woonplaats, zet het wel aan het denken. ,,Je kunt op straat niks meer zeggen, lijkt het ook. Kijk naar de oudere man die in Andijk werd mishandeld na opmerkingen over vuurwerk.’’

’Wat heb je gevochten’

Op internet wordt eveneens verdrietig gereageerd op het slechte nieuws. De afgelopen week werd via sociale media meegeleefd met de neergestoken jongen en zijn familie. ,,Sterkte familie en vrienden. In gedachten bij jullie! Hij is nu een mooie ster die elke avond over jullie gaat waken’’, luidt een van de eerste reacties op Facebook. ,,Ik heb er geen woorden voor. Familie heel veel kracht en sterkte toegewenst’’, schrijft een ander. ,,Lieve jongen, wat heb je gevochten.’’

Bekijk ook: Zorgen over jonge messentrekkende steekpubers