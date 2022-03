Oekraïne ruilt Russische officier voor vijf Oekraïners

De gouverneur deelt een video van een blonde man in handboeien, die in de Russische stad Omsk geboren zou zijn. In de video vertelt Zjivitskii dat de officier zal worden vrijgelaten in ruil "voor Oekraïense strijders". De video is nog niet geverifieerd.

