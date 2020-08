Tieners vinden in Israël pot goud van 1100 jaar oud

De munten wegen 845 gram en hadden destijds een fortuin opgeleverd. Van wie de munten zijn en waarom ze nooit zijn opgehaald, is een mysterie. „De persoon die ze begraven heeft, moet gedacht hebben de pot ooit weer op te halen. De pot is zelfs met een spijker vastgemaakt zodat hij niet kon bewegen”, aldus Liat Nadav-Ziv, een van de leiders van de opgraving.

Nadav-Ziv was erg onder de indruk van de vondst. „Het vinden van gouden munten, zeker in zo’n hoeveelheid, gebeurt bijna nooit. We vinden ze eigenlijk nooit tijdens archeologische opgravingen.”

Ⓒ AFP

Een van de jongeren die de munten aantrof, Oz Cohen, dacht dat hij blaadjes zag toen hij aan het graven was. „Het was fantastisch. Ik was aan het graven en toen ik de modder uitgroef, zag ik iets wat eruit zag als erg dunne bladeren. Toen ik nog eens keek, zag ik dat het ging om gouden munten.”

Volgens de BBC komen de munten uit de tijd dat het gebied deel uitmaakte van het kalifaat van de Abbasiden.