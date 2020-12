‘Taliban betaalt bermbommen van ons babypoeder’

Buitenland

Monsterproces aanslagen Parijs nadert einde

Het monsterproces tegen elf mogelijke handlangers van de terroristen die in januari 2015 toesloegen in Parijs, is maandagmiddag geëindigd. De inhoudelijke behandeling duurde ruim drie maanden, de verdachten krijgen woensdag hun straf te horen. Het laatste woord was maandagmiddag aan de elf mannen in...