Iraanse ayatollahs gaan hoofddoekplicht nog strenger controleren

Buitenland

Saoedische vrouw veroordeeld tot 34 jaar cel voor Twittergedrag

Een gerechtshof in Saoedi-Arabië heeft een vrouw veroordeeld tot 34 jaar gevangenisstraf vanwege haar activiteiten op Twitter. Salma al-Shehab, met circa 2600 volgers op het sociale medium, had geregeld getwitterd over vrouwenrechten in het aartsconservatieve islamitische land. Ze hielp volgens de r...