Belaagde fotograaf over motief: ’er moet wat anders spelen’

Waarvan de mannen precies verdacht worden, kon de politie woensdag nog niet zeggen. Wel dat ze gehoord zijn en nog vastzitten en binnenkort worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Persfotograaf Timothy en zijn vriendin werden maandagavond in Lunteren belaagd door een groep mannen. Timothy was met nog vier andere persfotografen op een 112-melding van een autobrand afgekomen. Daar troffen zij een grimmige sfeer. Mannen sloegen met stokken op de weg en uitten doodsbedreigingen. Uiteindelijk nam Timothy met zijn vriendin afstand door in de auto te gaan zitten. Het voertuig werd daarna geramd met een shovel, met stokken bewerkt en daarna door de shovel in een sloot gekieperd. Het hele incident werd met een dashcam vastgelegd.

Twee dagen later gaat het al een stuk beter met Timothy. ,,Ik heb goed geslapen”, klinkt het monter door de telefoon. Op het moment dat de wijkagent hem vanmorgen een bezoek bracht, werd hij ook door de politie gebeld met het bericht dat er een derde verdachte is aangehouden. De persfotograaf deed eerder al aangifte van poging tot doodslag.

Inmiddels stromen ook steunbetuigingen binnen. Niet alleen van collega’s, de NVJ en het Nederlandse Genootschap van Hoofdredacteuren en Persveilig, maar ook uit de wijk. ,,De buurt kwam ook allemaal kaartjes brengen. Dat doet een hoop met me. Ook de burgemeester van Ede heeft mooie dingen gezegd.”

Dat Timothy maandagavond met nog vier andere persfotografen op een ‘eenvoudig’ autobrandje afkwam, is puur toeval en ook business as usual, vertelt de fotograaf uit Ederveen. ,,Gisteren stonden hier ook allemaal cameraploegen van verschillende redacties. Iedereen wil zijn eigen verhaal. Zo willen ik en mijn collega’s eigen foto’s kunnen leveren.”

Waarom?

Waarom ze met zoveel agressie werden ontvangen aan de Krommehoekseweg is Timothy nog altijd een raadsel. ,,Die auto is tijdens het rijden in brand gevlogen, maar veel was er niet aan de hand. Ze zijn (de politie red.) alles nog aan het uitzoeken, want deze reactie klopt niet. Ook collega’s zeggen: er moet wat anders spelen.”

Met name een persoonlijke reactie van wijkagent Stefan in Ede op Instagram deed Timothy goed: ,,Van hulpverleners blijf je af, van pers blijf je af. Deze fotograaf ondersteunt mij ook vaak tijdens een incident. Mensen doe normaal.”

,,Wij zijn vaak als eerste ter plaatse en er zijn nog geen hulpdiensten, dan verlenen wij – indien nodig - eerste hulp”, zegt Timothy. ,,Als ik kan helpen door een reanimatie te starten doe ik dat. Ik heb mijn papieren voor verkeersregelaar. Ik maak snel een foto en verstuurde die. Als het moet regel ik daarna het verkeer als dat hinder ondervindt. Dat kan soms uren duren.”