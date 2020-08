’Mondkapjesplicht op middelbare school in Assen’

De school heeft het besluit genomen om het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Deze regel houdt in dat leerlingen vanaf klas 4 in het gebouw en dus ook in de les een mondkapje dragen. Voor de medewerkers geldt dat zij een mondkapje moeten dragen in de gangen en op plekken waar zij minder makkelijk 1,5 meter afstand kunnen houden.

De mondkapjesregel wordt in eerste instantie ingevoerd voor de periode tot 1 september. „Dit in verband met de incubatietijd die het virus kan hebben. Als dan blijkt dat het aantal besmettingen in Drenthe onverminderd laag blijft, willen we de maatregel weer schrappen”, licht de school toe.