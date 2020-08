Twijfel over rechtsgeldigheid mondkapjesplicht op scholen

Op de locatie Lariks van het CS Vincent van Gogh in Assen wordt een mondkapjesplicht ingevoerd voor leerlingen vanaf de vierde klas en voor medewerkers, meldde RTV Drenthe op basis van een brief van de middelbare school die is verstuurd aan de ouders en leerlingen.

„Het is niet te vergelijken met een winkel”, zegt Brouwer, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en expert op het gebied van regelgeving rond mondkapjes. „Daar is het wel toegestaan, zo’n plicht. Je kunt natuurlijk ook naar een andere winkel om een bepaald product te kopen. Met een school ligt dat toch anders, je kunt niet zomaar naar een andere school overstappen.”

Hij denkt vooralsnog dat het juridisch wel is toegestaan. „Veel zaken kun je in het schoolreglement opnemen. Bovendien, als ook de mogelijkheid wordt geboden om thuis onderwijs te volgen, dat is nog steeds mogelijk, dan voorzie ik geen probleem.”

Als dat niet wordt toegestaan, wordt het een stuk interessanter en is Brouwer minder zeker van zijn zaak. De school heeft het besluit genomen om het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. De regel houdt in dat leerlingen vanaf klas 4 in het gebouw en dus ook in de les een gezichtsmasker dragen.

Voor de medewerkers geldt dat zij een mondkapje moeten dragen in de gangen en op plekken waar ze minder makkelijk anderhalve meter afstand kunnen houden. De regel wordt in eerste instantie ingevoerd voor de periode tot 1 september, vanwege de incubatietijd die het virus kan hebben.