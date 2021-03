‘Protestlente’ keihard neergeslagen

Binnenland

Protest Museumplein: ME grijpt in

Op het Museumplein in Amsterdam zet de politie het waterkanon in om demonstranten van het plein te verdrijven. De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie heeft een noodbevel afgekondigd voor het Museumplein en omliggend gebied. Iedereen moet het Museumplein in Amsterdam verlaten, ...