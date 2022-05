Werkstraf geëist tegen monteur voor diefstal uit geldautomaten

Het beveiligingsbedrijf ontdekte de diefstal in 2017. Het bedrijf vermoedde dat grote geldstapels weg waren uit geldautomaten in Amsterdam, Nieuw-Vennep, Zandvoort, Julianadorp en Haarlem. Bij alle automaten had de verdachte een storing opgelost, bleek na onderzoek van het beveiligingsbedrijf. De man ontkent als servicemonteur geld te hebben weggenomen. „Ik heb er niets mee te maken”, zei hij.

Steeds zou de verdachte biljetten van 50 euro hebben weggenomen. Bij een automaat aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam zou het gaan om 91 biljetten van 50 euro, bij een andere automaat in Amsterdam-Noord ging het om honderd biljetten. De grootste bedragen verdwenen in Zandvoort (13.400 euro) en Julianadorp (11.450 euro). De diefstallen vonden plaats tussen maart 2016 en mei 2017.

Afwijkend uitgavenpatroon

De rechter ondervroeg de verdachte onder meer over zijn afwijkende uitgavenpatroon in die jaren. Zo zou hij in totaal 10.250 euro contant op zijn rekening hebben gestort. En in die jaren nam hij ook weinig geld op van zijn rekening, hield de rechter hem voor. Volgens de man verdiende hij het geld met het verkopen van zijn collectie modelvliegtuigen op Marktplaats.

De advocaat van de man pleitte voor vrijspraak. Volgens haar hebben politie en justitie geen goed onderzoek gedaan naar de aangifte van G4S. ING heeft volgens haar geen aangifte gedaan van de diefstal. Ze somde „reële alternatieven” op voor het ontstaan van de tekorten. Bovendien valt volgens haar „niet vast te stellen dat mijn cliënt als enige verantwoordelijk kan worden gesteld voor de tekorten.”