LIVE | Aantal besmettingen verpleeghuizen in de buurt van eerste golf

Een medewerker van een verzorgingshuis in Puttershoek verzorgd een coronapatiënt met milde klachten. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het aantal coronabesmettingen loopt in de Verenigde Staten en Europa flink op. Wereldwijd worden extra coronamaatregelen getroffen zoals volledige en lokale lockdowns, avondklokken en contactbubbels. Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws. Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen komt in de buurt van de top die tijdens de eerste golf in maart en april werd bereikt. Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer.