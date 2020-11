LIVE | Curaçao opgelucht over besluit van kabinet

Op Curaçao is opgelucht gereageerd op het besluit van de Nederlandse regering om geen negatief reisadvies af te geven naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vooral op Curaçao werd ernstig gevreesd voor het wegblijven van Nederlandse toeristen rond de kerst. Maar minister-president Mark Rutte zei dinsdag dat Nederlanders ook tijdens de kerst gewoon naar Curaçao toe kunnen gaan.

Voorzitter van de Curaçaose toerisme organisatie CHATA Hans Slier zei dinsdag dat de toezegging van Rutte een grote opluchting is geweest voor de hele branche. Volgens Slier is staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties hierbij een doorslaggevende factor geweest. Knops bezocht Curaçao maandag voor het ondertekenen van een politiek akkoord met Curaçao. Slier: ’Knops zag ook wel in dat Nederland niet op maandag een politiek akkoord kan sluiten met Curaçao om te investeren in het eiland, om daarna op dinsdag te besluiten geen Nederlandse toeristen meer toe te staan.’ Dat had volgens Slier de economie ’structureel ontwricht’.

Curaçao is voor een groot deel afhankelijk van toerisme, vooral uit Nederland. Eerder zei Slier al te vrezen voor een sluiting van 50 tot 60 procent van de hotels en restaurants als Nederland een negatief reisadvies zou afgeven. Volgens hem lopen veel hotels en restaurants op hun laatste benen. Voor de coronacrisis ontving Curaçao per maand zo’n veertigduizend toeristen. In september bleef dat beperkt tot 12.000, in oktober lijken er volgens voorlopige cijfers 14.000 toeristen te zijn gekomen. Voor november is door de overheid een maximum van 20.000 ingesteld.

Ook Bonaire is blij met de beslissing van het Nederlandse kabinet, het eiland wordt namelijk weer een code geel bestemming. Dit heeft gezaghebber Edison Rijna dinsdag verklaard. Op 21 oktober heeft Bonaire gevraagd de code oranje te vervangen voor een code geel omdat er sprake was van een daling van het aantal coronagevallen. Volgens Rijna heeft het besluit van Nederland enige tijd geduurd, maar verandert het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag de code en kunnen Nederlandse toeristen ook weer naar Bonaire. Op dit moment heeft van het Caribische deel van het Koninkrijk alleen Curaçao van Nederland een veilige gele code gekregen.

