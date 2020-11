LIVE | Straks ook testen voor mensen na een melding, zonder klachten

Mensen die in de buurt zijn geweest van een besmette persoon maar zelf geen klachten hebben, mogen zich binnenkort ook laten testen op het coronavirus. Nu is het zo dat degenen een melding krijgen van de app CoronaMelder of in een bron- en contactonderzoek, tien dagen in thuisisolatie moeten blijven. Zorgminister Hugo de Jonge wil het vanaf 1 december mogelijk maken dat deze mensen zonder klachten zich laten testen, zei hij tijdens het coronadebat. Nu mogen alleen mensen met klachten dat.

SP-leider Lilian Marijnissen pleitte hiervoor, omdat het leidt tot veel frustratie bij veel mensen, omdat zij niet ziek zijn, thuis moeten blijven en zich niet mogen laten testen. Ook levert het veel problemen op voor bedrijven en organisaties die steeds personeel moeten missen.

De Jonge begrijpt dat, maar zei dat er eerst een overcapaciteit moet zijn in de testen. Als deze groep mensen zonder klachten erbij komt, gaat het om 24.000 tot 64.000 mensen per dag. "Dat is een forse groep extra. Daarom kan het nu nog niet en moeten we eerst de overcapaciteit opbouwen." Hij verwacht dat in de loop van november, dan wel in december. Hoe sneller, hoe beter wat hem betreft.

De volgende groep mensen zonder klachten die hiervoor in aanmerking zou komen, zijn reizigers.

Aan coronavirus overleden kandidaat David Andahl gekozen in North Dakota. De man overleed een maand geleden, maar zijn naam bleef op stembiljet staan. Wat er nu met zijn zetel gaat gebeuren is nog niet bekend.

