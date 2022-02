Premium Het beste van De Telegraaf

Hebben sancties Poetin effect? ’We weten niet eens waar zijn geld staat’

Door Vincent Triest Kopieer naar clipboard

Vladimir Poetin en Sergey Lavrov Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - De Europese Unie heeft in samenspraak met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten persoonlijke sancties opgelegd aan de Russische president Poetin en de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Dat gebeurde nadat het Kremlin besloot Oekraïne aan te vallen. Experts twijfelen of die maatregelen wel effectief zijn: „Het is vooral symbolisch.”