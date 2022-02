Inbreker sluit bewoonster op in woning in Zaandam, verdachte nog voortvluchtig

Nadat de bewoonster van het pand rond 07:30 uur naar beneden ging, stond zij plots oog in oog met een inbreker. De inbreker heeft haar vervolgens gekneveld en opgesloten in haar woning. De verdachte heeft daarna de woning verlaten met een nog onbekende buit. Enige tijd later wist de bewoonster de politie in te schakelen.

De verdachte is nog voortvluchtig. De man, leeftijd tussen 30 en 40 jaar, lengte ongeveer 1.70 meter, gezet postuur, mogelijk kaal, gekleed in zwarte kleding en zwarte pet, droeg een zwarte Footlocker shopper bij zich. De verdachte sprak Engels en is mogelijk van Poolse origine. Van hem ontbreekt tot nu toe elk spoor. Ook is niet bekend in welke richting hij is vertrokken.

Camerabeelden

De man is mogelijk van Poolse komaf en spreekt Engels. Indien omstanders een man zien die aan dit signalement voldoet, worden zij opgeroepen om contact op te nemen met de politie. Dat kan eventueel ook anoniem. Bovendien ontvangt de politie graag camerabeelden, ook van dashcams, uit de omgeving van de woning rond het tijdstip van de overval.

Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte gedaan en krijgt slachtofferhulp aangeboden. Het is onduidelijk of zij letsel heeft overgehouden aan de overval.

De politie doet rondom de plaats van de overval buurtonderzoek en gaat huis aan huis langs bij woningen in de omgeving. Het forensisch opsporingsteam is inmiddels op de locatie van de overval en doet sporenonderzoek.