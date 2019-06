Houdini-act in rivier eindigt in drama

Mensen stonden op de iconische Haorabrug (hier op archiefbeeld tijdens het Chhath-festival) te kijken naar de stunt. Ⓒ EPA

CALCUTTA - Een Indiase magiër die gisteren in Calcutta een beroemde truc van Harry Houdini probeerde na te bootsen door geboeid in een rivier te springen, is vermoedelijk overleden.