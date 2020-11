Nederlandse vrouw slaat echtgenoot met fles op hoofd op Mallorca

De vrouw, een zestiger, werd opgepakt toen haar man met een bloedende hoofdwond werd aangetroffen en naar het ziekenhuis moest om die te laten behandelen.

Dat meldt het Spaanse medium Majorca Daily. Volgens de politie, die dinsdag geen nadere details kon geven, werd de man in de vroege uurtjes van zondagochtend in Palma de Mallorca – de hoofdstad van de Spaanse autonome eilandengroep Balearen – op brute wijze aangevallen door zijn echtgenote, tijdens een verhitte discussie in hun appartement in de wijk Pere Garau.

Buren belden de hulpdiensten toen ze een luide knal hoorden in het appartement. Nadat agenten ter plaatse kwamen, troffen ze de gewonde Nederlander aan. Hij bloedde hevig door een gat in zijn hoofd.

Het slachtoffer werd eerst ter plaatse behandeld en daarna overgebracht naar het Son Llàtzer-ziekenhuis. De verdachte is inmiddels aangeklaagd voor mishandeling en het veroorzaken van ernstig letsel.

Ze is inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er geen verzoek tot consulaire bijstand is gedaan, maar dat iedere Nederlander in het buitenland die krijgt als dat wel gebeurt.