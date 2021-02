Cyberaanval op Gelderse scholen: ’Losgeld betaald’

Er is aangifte gedaan bij de politie, meldt de Gelderlander. De school ligt in ieder geval tot maandag nog ’plat’. Ook online zijn er voor leerlingen geen lessen te volgen, meldt de schooldirectie in een e-mail vrijdag aan de ouders. Veel gegevens bleken versleuteld te zijn en daarmee waren de bestanden niet meer toegankelijk. De scholieren krijgen komende week nieuwe inloggegevens voor de IT-systemen van de school. De scholengemeenschap is gevestigd in Lochem en Borculo.

De hackaanval zou dinsdag zijn vastgesteld. De ict-afdeling van de school probeert de problemen op te lossen. „We hebben direct ondersteuning gevraagd van Northwave, een onderzoeksbureau voor informatiebeveiliging. Uit hun onderzoek bleek dat er zóveel gegevens versleuteld waren dat de continuïteit van het onderwijs en de examens in gevaar kwamen. Ook de digitale geschiedenis van de school was ontoegankelijk geworden”, schrijft de schoolbestuurder.

Losgeld

„We hebben besloten losgeld te betalen om de continuïteit van de school en het onderwijs te waarborgen”, meldt het schoolbestuur verder in een verklaring. Hoeveel geld er neergeteld is en of er een verdachte in beeld is, is niet duidelijk. „Deze situatie voelt voor alle betrokkenen als een nachtmerrie. Het besluit dat we hebben genomen gaat in tegen al onze principes, het voelt heel slecht. Echter, het belang om het onderwijs doorgang te laten vinden, juist in deze tijd, heeft de doorslag gegeven.”