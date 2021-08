Man met fetisj belt meer dan 1200 keer alarmnummer om over blote voeten te praten

Binnenland

Man (38) cel in voor doodsbedreigingen aan adres van zijn eigen advocaten

De rechtbank in Alkmaar heeft een 38-jarige man tien maanden cel opgelegd, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor onder meer het bedreigen van twee Zaanse advocaten die hem bijstonden in juridische procedures over de omgang met zijn dochters. De man voerde daar al jarenlang strijd over met zijn e...