Hornbach stelt mondkapjes vanaf maandag al verplicht

„Wij volgen de richtlijnen, maar vinden dat we gezien de huidige situatie niet moeten wachten met de mondkapjesplicht totdat dit landelijk geregeld is”, zegt algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland. „Bij Hornbach hebben wij onze eigen huisregels en wij letten er zelf op dat mensen zich daaraan houden.”

Hornbach deed al eerder de oproep aan consumenten om alleen te komen winkelen en dan functioneel inkopen te doen. Er is een streng deurbeleid om het aantal bezoekers te reguleren, geeft het bedrijf aan. Een speciaal aangestelde veiligheidscoördinator kijkt of mensen binnen 1,5 meter afstand houden. Deze zal volgens Hornbach mensen hier ook actief op aanspreken en hij kan drukke gangpaden bijvoorbeeld tijdelijk afsluiten. Verder is bij het winkelen een winkelwagen verplicht.