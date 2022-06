’Meerderheid wil opvang in de regio’

Dat blijkt uit een representatieve peiling van Ipsos in opdracht van hulporganisatie Connect International. Van de meer dan 3000 ondervraagden ziet 67 procent heil in opvang in de regio, eventueel met de mogelijkheid om daar asiel aan te vragen. Het percentage is vrijwel gelijk verdeeld onder kiezers van verschillende politieke partijen. Slechts 12 procent van de deelnemers aan de peiling ziet niets in deze oplossing; 21 procent staat er neutraal tegenover.

Het is precies de bevestiging die directeur Tom de Veer van Connect International zoekt. Hij probeert de politiek warm te krijgen voor zijn idee: ontwikkelingshulp koppelen aan opvang in de regio. Het model: afspraken maken over ordentelijke opvang in ruil voor een basisinkomen voor de lokale bevolking. Dergelijke cash transfers hebben volgens De Veer spectaculair effect op de lokale economie, op het terugdringen van armoede en het aantal geboortes.

„Het helpt niet alleen de mensen die anders naar Nederland zouden komen, maar ook de 85 procent die daarvoor niet het geld heeft”, zegt De Veer, wiens organisatie zeven jaar onderzoek heeft gedaan naar dit opvangmodel. Daarbij zou Nederland moeten helpen met het inrichten van de structurele opvang.

De Veer realiseert zich dat linkse en rechtse kiezers andere motieven hebben om warm te lopen voor opvang in de regio. „Een PVV-kiezer denkt eerder: als ze maar niet hier komen, terwijl een GL’er eerder zal bepleiten dat opvang in de regio humaner is – wat het ook is.”

Houding

In het onderzoek is ook gekeken naar de houding tegenover arbeidsmigranten. Dat beeld is niet onverdeeld positief, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij speelt net als bij humanitaire vluchtelingen afkomst een rol. Nederlanders zijn gematigd positief over arbeidsmigranten uit Europa, minder over die van buiten. De meeste deelnemers, zo’n 40 procent, willen alleen arbeidsmigranten met essentiële beroepen toelaten in Nederland. Op dit punt is de houding tamelijk gelijk verdeeld over de partijen, al is die iets minder vertegenwoordigd bij GL. Slechts 5 procent wil meer Europese en niet-Europese arbeidsmigranten naar Nederland halen.

De Veer hoopt dat het kennisniveau van Kamerleden over migratie verbetert. „Het mooiste zou zijn als er structureel overleg over is tussen politici, experts en belanghebbenden, zoals met de klimaattafels is gebeurd. Het is toch opvallend dat de meeste partijen het huidige beleid een doodlopende weg vinden.” Dat is bij de Nederlandse bevolking al net zo: het migratiebeleid kan slechts bij een kwart van de bevolking op steun rekenen.